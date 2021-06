Covid-19. Lisboa em risco de pisar linhas vermelhas dentro de 15 dias

O risco de transmissão da covid-19 continua a aumentar na região de Lisboa e Vale do Tejo. Dentro de 15 dias poderá ser ultrapassado o limite de 120 casos por 100 mil habitantes, pondo em causa a atual fase de desconfinamento.

Os avanços e recuos no desconfinamento estão condicionados pelos novos casos de infeções. Em Lisboa e Vale do Tejo continua a preocupante subida. A região está agora com 96 casos por 100 mil habitantes, seguida do Algarve, Norte e Alentejo e, com menor incidência, a zona Centro.

Em todo o país regista-se uma tendência de subida e com o Rt acima de 1 há mais de três semanas, prevê-se que o limite de 120 casos por 100 mil habitantes possa ser atingido entre 15 a 30 dias.

Nas últimas semanas os novos casos têm surgido sobretudo na faixa entre os 20 e os 29 anos.

O pouco que se sabe das novas variantes introduz mais um fator de preocupação. Estima-se que 88% dos casos sejam da variante britânica.