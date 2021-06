Covid-19. Levantamento das restrições no Reino Unido em risco de ser adiado

O Reino Unido diz que a variante Delta, ou variante da Índia, é 40% mais transmissível do que a britânica. Com o número de infeções diárias a ultrapassar as cinco mil, o governo britânico ainda vai ponderar o levantamento total das restrições sanitárias.

Os britânicos designaram 21 de junho como o dia em que são levantadas as restrições, mas o aumento de casos de covid-19 pode comprometer a data.

A variante Delta, identificada pela primeira vez em abril na Índia e agora dominante no Reino Unido, veio baralhar os cálculos. Alguns jornais britânicos avançam que Governo de Boris Johnson planeia adiar o prazo em duas semanas.

A variante Delta é muito mais transmissível do que a variante Alpha, ou de Kent, anteriormente dominante, e pode gerar surpresas.

Com mais de 40 milhões de britânicos com a primeira dose e 27 milhões com a vacinação completa, o Governo estuda a possibilidade de inocular crianças entre os 12 e os 15 anos, depois de na sexta-feira o regulador ter aprovado a vacina da Pfizer para essas idades.