Covid-19. Vacinação entre os 12 e os 15 anos não reúne consenso

Há cada vez mais países no mundo a estudar a possibilidade de vacinar os mais novos e em alguns o processo já avançou. Israel começou este domingo a vacinar jovens entre os 12 e os 15 anos.

Acompanhados pelos pais ou os responsáveis, os adolescentes entre os 12 e 15 anos já podem ser vacinados em Israel, no país com mais população vacinada. Nesta fase, a imunização é dirigida às crianças que correm o risco de sofrer sintomas graves da doença.

Nos Estados Unidos, até ao final de maio, já tinham sido vacinados mais de 2 milhões e meio de adolescentes. Na mesma direção avança a China, que aprovou o uso de emergência da Sinovac em menores.

Em contraste, na Tailândia, a prioridade são os idosos e as pessoas com doenças crónicas. Para tentar recuperar de um arranque lento e marcado por vários atrasos, o país iniciou uma campanha de vacinação em massa com a vacina da AstraZeneca.

Na Índia, a grave crise sanitária atrasou a campanha de vacinação, com vários estados a criticarem as limitações no fornecimento das vacinas. O país tem registado uma tendência decrescente de casos e mortes.

No Brasil, os especialistas temem uma nova vaga.