Habitantes de Vilar Formoso aliviados com recuo de Espanha no controlo das fronteiras

As populações dos dois lados de Vilar Formoso respiram de alívio, depois do recuo de Espanha, que afinal vai permitir a entrada de portugueses pela fronteira terrestre sem teste à covid-19. No entanto, chegaram a temer um bloqueio total na fronteira com grande impacto no comércio local.

Foi mera coincidência, mas esta terça-feira de manhã, enquanto os militares do exército dos dois lados da fronteira davam as mãos e partiam para o arranjo dos caminhos raianos, ainda havia quem temesse não passar por falta de teste à covid-19.

Percebeu-se logo que o Governo espanhol tinha recuado nas restrições sanitárias impostas unilateralmente a Portugal e respirou-se de alívio.

As medidas das autoridades espanholas excecionavam quem vivesse num raio de 30 km da fronteira, mas portugueses e espanhóis temeram que Portugal pudesse impor idênticas restrições e aprofundasse a ruína económica deste ano de pandemia.