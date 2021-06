Covid-19. Espanha recua e deixa de exigir teste na fronteira com Portugal 

O Governo espanhol vai recuar e deixar de exigir um teste negativo à covid-19 ou um comprovativo de vacinação a quem viajar de Portugal por via terrestre.

A informação foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que adiantou que a norma vai ser corrigida ainda esta terça-feira.

Espanha terá admitido o erro após forte pressão diplomática e depois das ameaças de Portugal em retaliar com medidas semelhantes.

A medida tinha entrado esta segunda-feira em vigor e previa que quem viajasse de Portugal para Espanha por via terrestre tinha de apresentar um certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19. A medida seria aplicada a todas as pessoas com mais de seis anos e que residam num raio superior a 30 quilómetros da fronteira.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu na segunda-feira, dizendo que achava "muito estranho" que a medida tivesse sido implementada pelo Executivo espanhol sem ter informado o Governo português.

"Naturalmente, tendo vindo de Espanha há dois dias, acho que não é estranho, é muito estranho que isso tenha ocorrido sem uma palavra ao Governo português", afirmou, reforçando: "Eu acompanho o Governo, obviamente, naquilo que é a estranheza por, de repente, haver um dos países que adota uma posição unilateral".

O chefe de Estado recordou que houve sempre a preocupação de ajustar entre os dois países as medidas adotadas em relação à covid-19: "Por isso é que, e bem, o Governo entende que é estranho", afirmou.