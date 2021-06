Marcelo diz que argumento da variante indiana não é válido para Reino Unido retirar Portugal da lista verde

Marcelo Rebelo de Sousa diz que decisão do Reino Unido de retirar o país da "lista verde" de viagens internacionais não é justificável com a identificação de casos da "variante indiana".

"Já há um mês, no Reino Unido, o peso da variante indiana era muitíssimo elevado. Não houve uma variação repentina em quinze dias ou três semanas ou um mês", explicou.

O Presidente da República realçou que o objetivo de Portugal é "criar entendimentos" no quadro europeu face aos efeitos económicos e sociais da crise pandémica.

"O nosso objetivo não é criar diferendos com Estados, é criar entendimentos com Estados e, por isso, tentamos encontrar o máximo de acordo possível", declarou, reforçando: "Espero que seja possível com Espanha haver esse acordo e espero que seja possível em relação ao Reino Unido ultrapassar esta circunstância."