Copa América no Brasil. Especialistas alertam para possível nova vaga da pandemia

A seleção de futebol do Brasil está contra a organização da Copa América que começa já no próximo domingo. Os jogadores consideram que o Brasil não tem condições para receber a prova, numa altura em que atravessa uma das mais graves crises sanitárias do mundo.

Neymar foi um dos jogadores a partilhar nas redes sociais o manifesto conjunto.

A prova deveria ter sido organizada pela Argentina e pela Colômbia, mas os dois países desistiram de organizar o evento.

O Governo de Jair Bolsonaro aceitou receber a competição. Garante que não acarreta "riscos" para a saúde pública, mas não evitou uma onda de críticas.

Os especialistas lembram que o Brasil registou nas últimas duas semanas uma média de mais de 1.600 mortes por dia e que não tem condições para receber o evento.

Apesar da tomada de posição, os jogadores lembram que são profissionais e que têm uma missão a cumprir.

Esta sexta-feira, o Supremo Tribunal do Brasil divulga a decisão relativa a dois recursos que pedem a suspensão da prova.

A competição começa ja no próximo domingo, naquele que é um dos três países mais atingidos do mundo. Regista mais de 17 milhões de casos e aproxima-se da barreira do meio milhão de mortos.