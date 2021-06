Covid-19. Braga não avança no desconfinamento

Braga não vai avançar no desconfinamento, na próxima segunda-feira. O município registava, no início da semana, 176 casos por 100 mil habitantes.

A travagem a fundo no desconfinamento já era esperada em Braga. O presidente da autarquia lançou um primeiro alerta a 23 de maio. Os alarmes voltaram a soar uma semana e meia depois, mas o número de casos continuou a aumentar.

Braga não vai avançar no desconfinamento. O aumento do número de casos não tem uma explicação única. A ligação à festa do Braga - que venceu a Taça de Portugal - é tentadora, mas não se confirma.

A travagem no desconfinamento significa que se mantêm as restrições nos horários do comércio, da restauração e dos espetáculos culturais, o que terá um impacto económico.

Braga tem 300 casos ativos, mas apenas 10 em internamento. O presidente da Câmara questiona, por isso, se não será altura de reavaliar as regras do desconfinamento.

O objetivo é manter os números abaixo dos limiares estipulados e, por isso, o São João no concelho vai ser maioritariamente online e o ritmo da vacinação vai acelerar. Neste momento, foram administradas em Braga 92 mil vacinas, 37 mil pessoas já têm as duas doses.

