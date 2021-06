Lisboa não avança no desconfinamento. Mês de Santos Populares pode agravar situação

O concelho de Lisboa não vai avançar no desconfinamento devido ao elevado número de casos de covid-19, segundo anunciou o presidente da Câmara Municipal.

Na segunda-feira, Lisboa tinha 207 casos por 100 mil habitantes, mais perto da linha vermelha dos 240. Fernando Medina admite que há o risco de o concelho recuar nas próximas semanas e pede contenção nos Santos Populares.

No entanto, há matemáticos a defender que a situação em Lisboa pode começar a estabilizar dentro de pouco tempo.

Carlos Nunes acredita que a onda de subida de casos de covid-19 no concelho pode estar quase a atingir o pico e, por isso, considera pouco provável um recuo no desconfinamento. Tudo depende dos comportamentos nas próximas semanas.

A PSP vai realizar, a partir de quarta-feira e até domingo, "algum controlo de acessos" no eixo central de Lisboa, sobretudo nas zonas ligadas às festas populares, existindo "limitações à circulação rodoviária e pedonal".

"Estaremos com uma forte presença policial, em que vamos estar particularmente atentos às zonas que habitualmente estão conectadas com estas festividades", afirmou o superintendente do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP Domingos Antunes, no âmbito do contexto da pandemia de covid-19 e do cancelamento das festas populares em Lisboa.