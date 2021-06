Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo com mais de metade dos novos casos nas últimas 24 horas

66,4% dos novos casos detetados nas últimas 24 horas foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Foram identificados 591 novas infeções numa das zonas do país que, nesta altura, é mais afetada pela pandemia.

O concelho de Lisboa, onde a incidência é superior, não vai avançar para a próxima fase de desconfinamento, que arranca em grande parte do país na próxima segunda-feira.

"Estamos a ter dificuldades em reduzir os casos", admite a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que classifica a situação na região de "preocupante".

A decisão foi anunciada esta tarde, depois da reunião do Concelho de Ministros, mas já tinha sido antecipada ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa. No habitual espaço de comentário na TVI, Fernando Medina reconheceu que o concelho não tem condições para avançar no desconfinamento.

"A grande questão é saber se é possível durante as próximas semanas controlar a situação, eventualmente conseguindo que ela se reduza e melhore, ou se se vai registar um agravamento", disse ainda o autarca.

Se isso acontecer, pode haver um recuo, já que Lisboa se aproxima cada vez mais da linha vermelha dos 240 casos por 100 mil habitantes.

