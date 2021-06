Covid-19. Rússia supera números de março ao registar 10.407 casos

A Rússia mantém uma tendência de aumento sustentado nos contágios pelo novo coronavírus há mais de uma semana e hoje atingiu 10.407 casos positivos, superando pela primeira vez os números registados em março.

"Durante o último dia, na Rússia, 10.407 casos do novo coronavírus foram detetados em 84 regiões russas, dos quais 1.682 (16,2%) não apresentavam sintomas clínicos", relataram as autoridades de saúde russas.

Nas últimas 24 horas no país, 399 pacientes morreram, elevando o número de mortes pela covid-19 para 124.895.

No total, durante toda a pandemia na Rússia, 5.156.250 casos de covid-19 foram diagnosticados.

Moscovo, principal foco da doença no país, registou 4.124 novas infeções, voltando ao máximo detetado em meados de janeiro.

O imunologista Vladislav Zhémchugov, especialista em doenças altamente contagiosas, disse à RIA Novosti que este é um crescimento "temporário" devido ao não cumprimento das normas de saúde pela população.

"As pessoas relaxaram e, de facto, pararam de usar máscaras", disse Zhémchugov, lembrando que no metro da capital, que recebe diariamente dezenas de milhões de passageiros, "praticamente ninguém as usa".