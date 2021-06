Covid-19. Putin pede aos países europeus que reconheçam a vacina russa Sputnik V

O Presidente russo, Vladimir Putin, negou hoje que utiliza a vacina Sputnik V como instrumento geopolítico para ganhar influência, ao mesmo tempo que expressou o desejo de que os países europeus reconheçam o tratamento contra a covid-19.

"Seria melhor se os reguladores europeus reconhecessem que as pessoas que são vacinadas com as nossas vacinas não têm qualquer diferença em relação às que foram inoculadas com a Pfizer ou outras vacinas", disse o chefe do Kremlin, numa entrevista às principais agências noticiosas internacionais.