Nova fase de desconfinamento traz alívio nas restrições para grande parte do país

Na próxima segunda-feira há menos restrições e novas regras para cumprir. Grande parte do país avança no desconfinamento, com exceção de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra. As atividades do comércio de retalho, alimentar e não alimentar, passam a trabalhar com o horário de funcionamento.

Para além disso, o teletrabalho deixa de ser obrigatório.

Já a prática desportiva, nas modalidades amadoras, passa a poder ter público, mas com lugares marcados e com lotação máxima de 33%.

Nos serviços públicos, que prestam atendimento presencial, a marcação prévia deixa de ser necessária, com exceção da Loja do Cidadão.

Os transportes coletivos com lugares sentados passam a não ter limite de lotação.

A ministra anunciou que nenhum concelho vai regredir, mas avançou com 10 concelhos que passam a estar em situação de alerta: Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.