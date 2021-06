Novas medidas de confinamento avançam em quase todos os concelhos

As novas regras do desconfinamento foram antecipadas quatro dias e estão em vigor desde ontem. Os restaurantes e espaços culturais já podem funcionar até à 01:00 da manhã e o comércio deixou de ter limitações de horário.

Estas medidas não entraram em vigor nos concelhos de Braga, Odemira, Vale de Cambra e Lisboa, os quatro que não avançaram dada a incidência do vírus.

O aumento mais expressivo continua a ser na região da capital. Há dois dias que a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra mais de 60% do total de casos do país.