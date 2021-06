Variante indiana em Portugal. Especialistas falam em 40% dos novos casos

Em Portugal, tem vindo a aumentar o número de casos da variante indiana da covid-19. A SIC sabe que as previsões do Instituto Ricardo Jorge apontam para 40% dos novos casos. Os especialistas alertam para a resistência da variante indiana à vacina e a rápida transmissão.

A variante indiana é mais transmissível e mais dominante que a variante inglesa. De acordo com a previsão dos especialistas, já corresponde a 40% dos novos casos a nível nacional.

No Reino Unido, que tem mais de 40% da população vacinada com a segunda dose, o número de casos com a variante indiana praticamente triplicou e é agora a dominante, com uma prevalência estimada em 91%.