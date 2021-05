Covid-19. Desconfinamento no Reino Unido poderá estar em causa devido à variante indiana

No Reino Unido, o domínio da variante indiana continua a causar preocupação. Os casos e internamentos têm aumentado e, apesar da maioria dos sintomas serem menos graves, há especialistas que pedem cautela e defendem o adiamento da última fase do desconfinamento de Inglaterra, previsto para 21 de junho.

As temperaturas altas chegam num momento crítico para o país. A pouco mais de duas semanas de arrancar a última fase do desconfinamento de Inglaterra, os números estão novamente a crescer. Os contágios subiram quase 27% e os internamentos 23%.

O Governo mantém o dia 21 de junho como a data em que terminam os limites legais ao contacto social em Inglaterra. Mas os especialistas pedem mais tempo.

A variante indiana já é dominante no Reino Unido. No entanto, com dois terços dos adultos com pelo menos uma dose da vacina e metade com duas, o cenário nos hospitais está longe do observado nas outras vagas. Os doentes são agora mais jovens e em estado menos grave.

A 14 de junho, o Governo anuncia ao país se a última fase do desconfinamento inglês arranca ou não na data prevista. Tudo vai depender da evolução dos números até lá.