Arraial do Iniciativa Liberal. Fernando Medina acusa partido de não cumprir as regras da DGS

Fernando Medina criticou o arraial dos Santos Populares, realizado este sábado pelo Iniciativa Liberal. Acusa o partido de quebrar as regras sanitárias impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O autarca diz ainda que a cidade de Lisboa compreendeu a exigência do momento pandémico, à exceção do partido de Cotrim Figueiredo.

“Trata-se de uma utilização alterada daquilo que a lei prevê, que é a liberdade de manifestação, utilizada da forma que se viu por um partido político que atuou em exceção e de forma contrária do que vimos por toda a cidade”, afirmou Fernando Medina.

O autarca enaltece os cidadãos de Lisboa por terem compreendido “a exigência do momento”, mesmo que “com custo e sacrifício de muitos”.

“Acho que esse comportamento ficou com esse partido. Como se viu, a cidade esteve muito longe disso: não se juntou, não se aproximou, não imitou e por isso o comportamento fica com quem o praticou”, conclui o presidente da Câmara.

Veja mais: