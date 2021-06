Iniciativa Liberal organiza arraial em Lisboa como sendo um evento político

A Iniciativa Liberal organizou, este sábado, um arraial em Lisboa com animação, barraquinhas e mais de mil pessoas. Os arraiais estão proibidos pela câmara, mas o partido diz que se tratava de um evento político.

Poucas diferenças existem entre o típico arraial dos Santos e o arraial privado da Iniciativa Liberal. João Cotrim Figueiredo diz que foi pelos comerciantes que tudo isto foi organizado.

Nem os números da pandemia a subirem, em especial na região de Lisboa, nem a recomendação desfavorável da Direção Geral da Saúde travaram o partido. Mas o que Cotrim Figueiredo agora diz ser uma atitude responsável, há um ano não o era quando o PCP organizou o Avante.

20% dos lucros do evento vão para o partido. A Iniciativa Liberal fez-se valer do direito à manifestação política para poder organizar o arraial, o que fez com a Câmara Municipal não pudesse dar qualquer tipo de parecer.

