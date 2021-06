Santos Populares. PSP reforça policiamento nas ruas de Lisboa até domingo

A PSP reforçou o policiamento nas ruas de Lisboa até domingo. Com os arraiais proibidos, as autoridades querem evitar ajuntamentos na cidade durante os Santos Populares.

A intervenção da PSP tem como "absolutamente prioritário" o eixo central de Lisboa, nomeadamente as zonas do Bairro Alto, Cais do Sodré e Avenida 24 de Julho, "em que a polícia vai, também em coordenação com a Polícia Municipal, efetuar algum controlo de acessos, portanto haverá limitações à circulação rodoviária e pedonal".

O comissário da PSP Tiago Fernandes disse esta quinta-feira que os agentes estarão ao dispor dos cidadãos para que sejam respeitadas e cumpridas as normas sanitárias, nomeadamente, a proibição do consumo de álcool na via pública e a utilização de máscara.

Lisboa não vai avançar à próxima fase de desconfinamento. Os restaurantes e as salas de espetáculo continuam a encerrar às 22:30 horas e o comércio a retalho às 21:00 horas.