Covid-19. Proibição de fazer arraiais de Santo António divide opiniões em Alfama

Com a região de Lisboa a fazer soar os sinais de alerta devido ao aumento de casos de covid-19, este ano voltam a não ser celebrados os santos populares. Em Alfama, um dos principais pontos das festas de Santo António, as opiniões dividem-se.

Este ano, os turistas são uma miragem entre as ruas do bairro de Alfama. Aparecem amiúde e de passagem. Muitos moradores não se conforma com a proibição dos arraiais.

A PSP já fez saber que vai limitar as entradas no bairro e colocar grades para impedir o acesso a forasteiros. Também há quem concorde com as restrições.

Em Alfama também se reclama liberdade, mas parece ser dado adquirido que esta ano o Santo António volta a ser celebrado à porta fechada.

Veja mais: