Covid-19. Marcelo afasta hipótese de recuos a nível nacional

O Presidente da República afasta a hipótese de recuos no desconfinamento a nível nacional e diz que os hospitais estão longe de uma pressão igual à de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa explica que o país terá de se habituar ao aparecimento de novas variantes e que a vacinação periódica poderá ser uma realidade.

Portugal pode ultrapassar as linhas vermelhas da pandemia já daqui a duas semanas, o que obriga o Governo a rever o processo de desconfinamento do país. O aviso é da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que tem o risco de transmissão mais elevado.