Portugal pode ultrapassar as linhas vermelhas da pandemia já daqui a duas semanas, o que obriga o Governo a rever o processo de desconfinamento do país. O aviso é da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que tem o risco de transmissão mais elevado.

O número de internados nos cuidados intensivos também tem estado a subir, sobretudo no continente.