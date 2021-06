Índios do Brasil contestam realização da Copa América

No dia do jogo inaugural da Copa América entre o Brasil e a Venezuela, cerca de 120 indígenas marcharam na capital brasileira pela Avenida Monumental em direção ao estádio.



Um protesto contra a realização da competição no Brasil, numa altura em que o país continua com um elevado número de novos casos de infeção e de mortes por covid-19. Dizem que a realização da copa américa é uma afronta para com as vítimas da pandemia e um desperdício de dinheiro que deveria ser investido no processo de vacinação.

Exigem, por isso, vacinas para todos e que os territórios indígenas sejam demarcados.