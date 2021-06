Início da Copa América marcado por casos de covid-19 na seleção da Venezuela

Brasil e Venezuela jogam este domingo o jogo de abertura da Copa América. A seleção venezuelana, treinada pelo português José Peseiro, revelou, este sábado, que tem oito jogadores infetados com covid-19.

A Copa América está assombrada pela covid-19. A competição de seleções da América do Sul teve de mudar de país a duas semanas do início devido à pandemia. O Brasil acolheu a prova à última hora.

O jogo inaugural acontece este domingo e tem início às 22:00 (hora de Lisboa). A equipa da casa tem pela frente a Venezuela de José Peseiro, mas o treinador português tem em mãos uma tarefa ainda mais complicado.

Com o Brasil a ser o favorito, as coisas ficaram mais difíceis para a Venezuela, quando, na véspera do jogo, ficou a saber que oito jogadores da equipa principal estão infetados pelo novo coronavírus. Por isso, José Peseiro chamou de urgência 15 novos jogadores para a competição.

Também a Bolívia tem três jogadores infetados. A Colômbia anunciou, este domingo, que dois elementos do staff também testaram positivo na despistagem da covid-19.

