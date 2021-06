Covid-19. Mais de 8.700 estudantes portugueses em isolamento profilático

Mais de 8.700 estudantes portugueses estão em isolamento profilático e a ter aulas a partir de casa, revela esta terça-feira o jornal Público.

Só na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 6.500 alunos estão em isolamento profilático a poucas semanas do final do ano letivo e da realização dos exames nacionais, disse ontem à SIC o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da resposta covid-19 na região, Duarte Cordeiro.

De acordo com as normas da DGS, sempre que se verifique um caso de infeção numa turma, todos os alunos devem regressar a casa e cumprir um período de isolamento de 15 dias.

Em casos extremos, as autoridades de saúde podem decretar o encerramento de uma escola inteira.