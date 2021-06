Covid-19 no Reino Unido. Vacinados deverão poder viajar para países da lista amarela sem quarentena

As pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 deverão poder viajar para os paises da lista amarela sem precisar de fazer quarentena no regresso, avança o jornal britânico The Telegraph, esta quarta-feira à noite.

Dos países que fazem parte da lista amarela incluem-se Portugal, Espanha, França, Itália e Estados Unidos.

Portugal fora da lista verde do Reino Unido

O Reino Unido retirou Portugal da lista verde para viajar. Quem viajar para o Reino Unido tem de fazer quarentena de 10 dias e a realizar dois testes PCR.

Três semanas depois de ter sido um dos 12 países a inaugurar a lista verde do Reino Unido, Portugal volta a deixar de ser considerado um destino seguro para os britânicos.

A decisão do Governo britânico entrou em vigor na terça-feira, dia 8 de junho, e é válida para todas as chegadas de Portugal e ilhas. Nesse dia, voltou a ser obrigatória a quarentena de 10 dias. Existe a possibilidade de terminar a quarentena mais cesso, caso haja um teste negativo a partir do quinto dia.

Além disso, no regresso, passam a ser precisos dois testes PCR: um realizado ao segundo dia e outro ao oitavo dia.

Estar na lista amarela, não significa que seja proibido viajar para Portugal. No entanto, o Governo aconselha apenas a realização de viagens essenciais e quem for de férias arrisca a ver o seguro de viagens invalidado.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que decisão do Reino Unido de retirar o país da "lista verde" de viagens internacionais não é justificável com a identificação de casos da "variante indiana".

