Governo foi informado previamente da saída de Portugal da lista verde do Reino Unido

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu esta sexta-feira que foi informado previamente da saída de Portugal da lista verde de países seguros do Reino Unido.

Esta tarde na SIC Notícias, Augusto Santos Silva disse que a decisão é incompreensível porque a situação pandémica é idêntica nos dois países.

Três semanas depois de ter sido um dos 12 países a inaugurar a lista verde do Reino Unido, Portugal volta a deixar de ser considerado um destino seguro para os britânicos.

A decisão do Governo britânico entra em vigor na terça-feira, dia 8 de junho, e é válida para todas as chegadas de Portugal e ilhas. Nesse dia, volta a ser obrigatória a quarentena de 10 dias. Existe a possibilidade de terminar a quarentena mais cesso, caso haja um teste negativo a partir do quinto dia.