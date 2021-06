Covid-19 na Europa. Enquanto uns aliviam medidas, outros registam número de casos que não se viam há meses

No Reino Unido, estão a aumentar o número de casos de covid-19, com valores que não se viam há quatro meses. Apesar de mais de metade da população estar vacinada, registaram-se nove mil casos de infeção num só dia. Aumento de casos deve-se sobretudo devido à variante Delta.

Já França está a diminuir as infeções e a aliviar as medidas. Desde hoje que o uso de máscara deixa de ser obrigatório nos espaços exteriores. E, a partir de domingo, deixa de estar em vigor o recolher obrigatório.

Em Itália, com mais de metade das regiões classificadas como zonas brancas, sem restrições além do uso de máscara, voltaram os casamentos e os copos de água, mas com certas regras: é preciso prova de que se está vacinado ou apresentar um teste feito 48 horas antes e há ainda a medição da temperatura.