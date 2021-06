Covid-19. Primeiro-ministro pede responsabilidade 

No dia em que começaram as restrições na Área Metropolitana de Lisboa, o primeiro-ministro admite que o país está a conseguir controlar a pandemia de covid-19 e que a região é um problema.

"Estes números significam que não estamos a controlar a pandemia. E não estamos porque os comportamentos não são adequados à realidade da pandemia."

António Costa afirma que o problema está concentrado na região de Lisboa e Vale do Tejo, e não quer que o país caia no vermelho, em pleno verão.

Durante o fim de semana, a Área Metropolitana de Lisboa vai fechar portas. Ninguém entra e cerca de 3 milhões de pessoas não poderão sair.

É proibido entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa a partir das 15:00 desta sexta-feira. A medida estende-se até às 6:00 de segunda-feira. Foi decretada em Conselho de Ministros e tem algumas exceções.

Há algumas exceções à regra, as mesmas decretadas no final do ano passado quando estávamos em estado de emergência e era preciso limitar a circulação entre concelhos no período dos dois primeiros feriados de dezembro.