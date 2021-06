Máscara deixa de ser obrigatória em espaços exteriores em Espanha a partir de 26 de junho

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que deixará de ser obrigatório o uso de máscaras no exterior por causa da pandemia de covid-19 a partir de 26 de junho. É o segundo país europeu a tomar esta medida após a França.

A utilização de máscara no exterior em Espanha é obrigatória para os maiores de seis anos.

“Este fim de semana será o último com máscaras ao ar livre porque no dia 26 de junho não usaremos mais a máscara em espaços públicos”, disse Pedro Sánchez no início do seu discurso no encerramento de uma reunião do Círculo de Economia, realizada em Barcelona.