Trabalho, saúde ou motivos familiares são exceções à circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa

É proibido entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa a partir das 15:00 desta sexta-feira. A medida estende-se até às 6:00 de segunda-feira. Foi decretada em Conselho de Ministros e tem algumas exceções.

Em causa, está o aumento de casos de covid-19 na região, que o Governo não quer ver repetido no resto do país.

Há algumas exceções à regra, as mesmas decretadas no final do ano passado quando estávamos em estado de emergência e era preciso limitar a circulação entre concelhos no período dos dois primeiros feriados de dezembro.

As exceções

Pode circular entre municípios da Área Metropolitana de Lisboa. No entanto, para entrar ou sair só pode ir, por exemplo, se for trabalhar. Nesse caso, tem de apresentar uma declaração da entidade empregadora ou de compromisso de honra.

Para ir para a escola ou faculdade ou para levar os filhos à creche, ao ATL ou à escola, também pode circular para dentro ou para fora da AML.

Utentes e acompanhantes dos centros de dia também são uma das exceções à regra.

Se já tiver marcação para fazer a inspeção do carro ou para ser atendido em qualquer serviço público, também pode entrar ou sair, mas tem de apresentar o comprovativo do agendamento.

A polícia vai andar nas ruas a controlar também quem viaja, tal como no final do ano passado. Os cidadãos não residentes em Portugal podem circular, mas só se apresentarem um comprovativo do sítio de estadia.

Se marcou férias, continua a poder entrar em Lisboa para viajar para os Açores, para a Madeira ou para outros países.

Para situações de urgência, motivos de saúde ou para cumprir responsabilidades familiares, também pode circular.

