Covid-19. Reabertura de bares e discotecas na Catalunha

A Catalunha decidiu abrir a vida noturna. O Governo regional aprovou há mais de um mês um plano setorial para a sua reabertura, mas agora fixa uma data específica para o regresso deste setor. A decisão entra em vigor esta segunda-feira, sendo válida até dia 5 de julho.

A partir da meia-noite, as pistas de dança reabrem com uso obrigatório de máscaras, tal como em todos os espaços interiores. Porém, os clientes não vão conseguir consumirem bebidas enquanto dançam. Vão estar permitida a lotação de 50% da capacidade total no interior e 100% no exterior. As portas encerram às 03:30.

Haverá um registo manual dos clientes, que deve ser guardado um mês, para as autoridades poderem rastrear os contactos em caso de surto.

Este continua a ser um dos setores mais afetados pela pandemia, que nos sucessivos desconfinamentos foi ficando para trás. A Catalunha deu um passo em frente ao optar pela reabertura destas empresas, algo que estava a ser negociado há várias semanas com as autoridades. Os empresários insistiram neste avanço para conter as festas descontroladas que têm surgido desde o fim do recolher obrigatório.

