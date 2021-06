Covid-19. Bruxelas assegura mais 150 milhões de doses da vacina da Moderna

A Comissão Europeia assegurou esta terça-feira a compra de mais de 150 milhões de doses da vacina da Moderna contra a covid-19. O anúncio foi feito no Twitter pela Presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.

As doses adicionais da vacina deverão ser entregues no próximo ano e fazem parte de um contrato com um total de 300 milhões de doses, do qual metade já tinha sido encomendado.

No Twitter, Von der Leyen escreve ainda que, para além da compra destas doses, a União Europeia está em negociações para a aquisição de vacinas de nova geração, que forneçam proteção contra novas variantes do vírus.

Bruxelas quer 70% dos cidadãos europeus adultos vacinados, com pelo menos uma dose, até ao final do verão, mas recorda que "não é porque teremos imunidade coletiva de 70% em julho que devemos deixar de ter precauções".