Em julho Portugal poderá voltar a ter mais de 2 mil casos de covid-19 por dia

Muitos especialistas acreditam que Portugal está a enfrentar uma quarta vaga de covid-19.

Daqui a menos de um mês, as previsões apontam para quase 2.500 casos por dia e os hospitais poderão ter mais de 600 doentes internados.

Para conter esta vaga, os investigadores pedem às autoridades de saúde que acelerem os inquéritos epidemiológicos, ao mesmo tempo que sugerem medidas menos restritivas para quem já se vacinou ou tem um teste negativo.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com a vacinação completa mais atrasada

Quase 4,7 milhões de pessoas em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 46% da população, e mais de 2,9 milhões (29%) têm a vacinação completa, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 2.649.426 doses, seguido por Lisboa e Vale do Tejo, onde foram administradas 2.552.100 doses.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina (1.362.741), seguindo-se o Alentejo (401.239), o Algarve (298.448), a Madeira (193.648) e os Açores (172.658).

Relativamente à cobertura vacinal por regiões, os dados da DGS indicam que o Alentejo tem 34% da população com a vacinação completa e o Centro e a Madeira têm 33%. O Norte regista 31% e o Algarve e os Açores 27%. Já Lisboa e Vale do Tejo é a região onde esse valor é menor: 24%.

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 8.604.606 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do território continental 7.566.600 doses.