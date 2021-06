Covid-19. Variante Delta Plus preocupa na Índia mas é residual em Portugal

A Índia anunciou uma nova mutação da variante delta, a delta plus, muito transmissível e que já está em Portugal. Mas afinal trata-se da já conhecida mutação nepalesa. Em Portugal, há apenas 24 casos identificados e os especialistas consideram que não é, por enquanto, caso para preocupação.

"Não penso que haja razões para alarme mas há razões para manter os esquemas vacinais completos, reforçar e na medida do possível acelerar a vacinação", explica o investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Prudêncio.

João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, também explicou à SIC que não há dados suficientes que permitam concluir que esta mutação torna a variante delta, associada à Índia, mais perigosa e diz que, para já, representa no país apenas 3% das infeções com origem nesta variante.