Covid-19. "Ter as duas tomas da vacina é o critério chave"

Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional, sublinhou esta quarta-feira que a maioria das pessoas internadas em cuidados intensivos devido à covid-19 não tomaram a vacina ou tomaram apenas uma dose.

Por isso, considera essencial que os maiores de 60 anos tenham a vacinação completa para que a circulação do vírus deixe de provocar uma sobrecarga nos sistemas de saúde. Apenas 59% da população acima dos 60 anos tem a vacinação completa.

Sobre a vacinação dos maiores de 18 anos, o professor afirmou que os grupos mais jovens não são tão vulneráveis à doença, lembrando que a vacina foi criada para reduzir os casos graves de doença, apesar de se saber que terá também impacto na transmissão do vírus.

Numa entrevista na SIC Notícias, disse que era importante garantir a vacinação nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.

Tiago Correia elogiou a atuação da chanceler alemã durante a pandemia de covid-19, pese embora não concorde com a sua intervenção sobre Portugal. O professor considera que as medidas de confinamento foram eficazes em Portugal, lembrando que na Alemanha se arrastaram por mais tempo.

"Nós não conseguimos manter a incidência baixa durante muito tempo ou porque se aligeiram as medidas ou porque retomamos a normalidade. O Reino Unido e Portugal foram vítimas das circunstâncias", referiu.

O professor explica que Portugal tinha que abrir o país ao turismo porque o sufoco económico já era muito grande.

"O comentário da chanceler alemã é de uma certa frustração com os países da UE que não conseguem chegar a consensos sobre as medidas a aplicar, as quarentenas, a gestão das fronteiras. O reparo que foi feito a Portugal não acho justo. Nada garante que a Alemanha não venha a estar numa situação como a nossa", concluiu.