Covid-19. "Temos uma situação em Portugal que talvez pudéssemos ter evitado", diz Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, lamentou, esta terça-feira, a falta de regras comuns na União Europeia em relação às viagens. Critica mesmo Portugal por ter deixado entrar turistas britânicos, sabendo do elevado número de casos da variante Delta no Reino Unido.

"Lamento que até agora não tenhamos chegado a um acordo comum entre os Estados-membros em relação às regras das viagens", disse numa entrevista em Berlim com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Agora, temos uma situação em Portugal que talvez pudéssemos ter evitado. É por isso que temos de trabalhar ainda mais", acrescentou.

Merkel critica o Governo português por ter deixado entrar turistas britânicos, sabendo do elevado número de casos da variante Delta no Reino Unido.

Ao contrário do alívio de medidas restritivas em vários países europeus, o Governo português teve de tomar medidas restritivas, proibindo a entrada e saída aos fins de semana na Área Metropolitana de Lisboa. Na semana passada, o país registrou o maior número diário de novos casos de covid-19 desde fevereiro.

"É importante continuar a vacinar o mais rápido possível"

Angela Merkel reconhece que houve "progressos nos últimos meses", no entanto, diz que a União Europeia ainda não está onde "gostaria que estivesse".

Já Ursula von der Leyen sentiu que era "apenas uma questão de tempo" antes que a variante Delta se tornasse a variante dominante.

"É importante continuar a vacinar o mais rápido possível", acrescentou.

Certificado Digital Covid da UE

Os 27 Estados-membros concordaram recentemente em coordenar as medidas para facilitar as viagens na UE durante o verão com a adoção do certificado Covid, mas preveem a possibilidade de reintrodução de restrições no caso de surgimento de uma variante.

Portugal iniciou na passada quarta-feira a emissão e envio do primeiros certificados de vacinação, no âmbito do Certificado Digital Covid da UE.

Para obter o Certificado, o cidadão deve aceder ao portal do SNS 24, seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretende. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para um e-amil indicado.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, viajou para Portugal na semana passada e, antes de sair de Bruxelas, anunciou que ia viajar pela primeira vez com o novo Certificado Digital Covid.

