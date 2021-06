Medina alerta que casos de covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa continuam a aumentar

O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, alerta que a situação na Área Metropolitana de Lisboa continua a agravar-se. Fernando Medina não espera melhorias nos próximos dias.

"A situação de Lisboa e da Área Metropolitana não vai conhecer, nos próximos dias, uma situação de melhoria. Pelo contrário", afirma.

Na segunda-feira o país ultrapassou os 120 casos por 100 mil habitantes, colocando em causa o avanço no desconfinamento. Portugal continental já está na zona vermelha da matriz de risco, com metade dos novos casos a serem registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.