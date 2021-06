Covid-19. Mais de 100 farmácias aderentes à testagem gratuita em Lisboa

No munícipio de Lisboa, há testes gratuitos à covid-19 ilimitados nas farmácias, mesmo para quem não seja residente. O reforço do plano de testagem é uma das estratégias para conter a evolução da pandemia.

Até agora, o plano de testagem gratuito em Lisboa estava apenas acessível a residentes e tinha um limite de dois testes mensais. Para tentar controlar o aumento de casos, o programa passa a abranger os não residentes. Deixa de haver limite de testes grátis.

Basta fazer o agendamento após consultar a lista de farmácias aderentes. São de mais de 100 na capital.

As farmácias têm sido fortes aliadas no combate ao vírus. Desde o início do ano, em todo o país, já foram feitos mais de 373 mil testes nestes locais. Só na cidade de Lisboa, desde o final de março, foram realizados mais de 60 mil testes gratuitos a moradores.

Com o aumento de contágios na região, a testagem em farmácias e postos móveis da Câmara de Lisboa e da Cruz Vermelha mais que duplicou na última semana. Foram em média 3.500 testes por dia.

A partir desta segunda-feira, as autoridades locais vão reforçar a sensibilização para a testagem. O reforço acontece também em alguns concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

Em Cascais, por exemplo, além dos testes gratuítos, vai haver autocarros covid como unidades de testagem nos locias onde se concentram mais pessoas.