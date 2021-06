Covid-19. Farmácias venderam mais de 373 mil testes desde início do ano

Desde o início do ano já foram feitos mais de 373 mil testes rápidos à covid-19 nas farmácias portuguesas. Com o aumento de casos na região de Lisboa, alguns municípios estão a reforçar os planos de testagem.

Oferecer testes à população tem sido uma das estratégias de combate à pandemia e tem sido adotada por muitos municípios da área metropolitana de Lisboa. Com o aumento do número de infetados, há concelhos estagnados no confinamento e outros em situação de alerta.

O utente tem de preencher um formulário, através de uma rede informática, os dados e o resultado são depois comunicados às autoridades de saúde.

No município de Lisboa, o teste à covid sem custos pode ser feito em mais de 100 farmácias, basta consultar o site da autarquia para saber quais.

Para além dos moradores, estão incluídos neste plano gratuito trabalhadores do comércio, restauração, hotelaria, equipamentos culturais e comerciantes de feiras e mercado do município, mesmo que não residam na cidade. Cada pessoa pode realizar um número ilimitado de testes.Antes eram permitido apenas 2 por mês.

