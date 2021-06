Merkel abre debate sobre o impacto da final da Liga dos Campeões no aumento de casos de covid-19

Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou as críticas de Angela Merkel à presença de público na final da Liga dos Campeões no Porto.

Já a ministra da Saúde admitiu que se Portugal soubesse o que sabe hoje poderia ter atuado de outra forma. Marta Temido garantiu, no entanto, que o Governo agiu de acordo com o conhecimento que existia sobre as variantes do vírus.

A chanceler alemã, Angela Merkel, criticou Portugal por ter deixado entrar turistas britânicos, sabendo do elevado número de casos da variante Delta no Reino Unido.