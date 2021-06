Covid-19. Autarca de Albufeira pede revisão da matriz de risco

Albufeira é um dos concelhos que recua no desconfinamento. O presidente da Câmara pede uma revisão das fórmulas de cálculo e sublinha que mais de metade dos casos ativos são turistas que agravam o risco.

O horário dos restaurantes e similares e do comércio vai recuar, passando a ter de encerrar às 15:30 aos fins de semana. Supermercados e restantes retalho alimentar encerram às 19:00 aos fins de semana.

Durante a semana, restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30, com as regras de lotação a determinarem um máximo de quatro pessoas por grupo no interior e de seis pessoas por grupo nas esplanadas.