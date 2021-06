GNR controlou circulação em Alverca e Alcácer do Sal

A GNR controlou esta sexta-feira as saídas da Área Metropolitana de Lisboa a sul e a norte. Foram pedidos comprovativos de vacinação, de teste ou de recuperação da covid-19 ou ainda justificação da deslocação.

Rumo a norte, a GNR instalou uma operação Stop na portagem de Alverca, a mais de 15 quilómetros do limite do concelho de Vila Franca de Xira.

Segundo as autoridades, a maioria dos condutores cumpria as regras e apresentava justificações para as deslocações. Ainda de acordo com a GNR, ninguém foi mandado voltar para trás.