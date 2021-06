Proprietários de Lisboa criticam restrições e temem que pessoas se acumulem em concelhos vizinhos

Em Lisboa, os proprietários estão insatisfeitos com o regresso das restrições de horários e temem que os lisboetas se acumulem nos concelhos vizinhos, onde os restaurantes podem funcionar até mais tarde.

Mesas vazias e porta fechada a partir das 15:30 ao fim de semana. Era o cenário a que ninguém queria voltar e, num restaurante

aberto há quase 50 anos em Alvalade, Lisboa, é um duro golpe no que se julgava ser um período de recuperação.

O sentimento de "não aguentar" sente-se também nas portas ao lado, num bairro com muito comércio local: "É claramente um corte no salário ao final do mês".

Lisboa e Sesimbra são os únicos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa obrigados a fechar mais cedo. Uma situação que afirmam ser injusta e que - garantem - pode levar a que os lisboetas se acumulem nos concelhos vizinhos.

Proprietários e trabalhadores defendem que a origem deste aumento dos casos não está nos restaurantes e confessam que vivem cada vez mais debaixo do medo de despedimentos e fechos.

Retrato de uma Lisboa já em mês de Verão, mas com restrições que trazem a memória invernos difíceis.