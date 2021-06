Portugal não avança no desconfinamento: o que muda

Portugal não vai avançar para a nova fase de desconfinamento que estava prevista para a próxima segunda-feira. O Governo considera que o país vive novamente uma "situação complexa que exige atenção."

Os concelhos de Lisboa e Albufeira recuam no desconfinamento e juntamente com Sesimbra são os três concelhos em risco muito elevado. Por esse motivo, os horários da restauração voltam a ser encurtados ao fim de semana.

O Governo renovou ainda a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana, entre as 15:00 de sexta-feira e as 6:00 de segunda-feira, mas desta vez com duas exceções: um teste PCR negativo nas últimas 72 horas ou um teste antigénio negativo feito com, no máximo, 48 horas de antecedência, ou a apresentação do certificado digital de vacinação.