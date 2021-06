Covid-19. Perante o aumento de casos, Governo vai apostar na vacinação

As condições para o desconfinamento não estão reunidas e apenas com o avanço da vacinação será possível aliviar as restrições.

Dependendo da disponibilidade de vacinas, o objetivo é vacinar 320.000 pessoas por semana e conseguir vacinar todos os maiores de 60 anos, como explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

