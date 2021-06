Nove concelhos da Área Metropolitana de Lisboa em risco de recuar no desconfinamento

As restrições à circulação na Área Metropolitana de Lisboa terminaram esta segunda-feira de manhã, mas a medida deve voltar a ser aplicada no próximo fim de semana. Até porque o Supremo Tribunal Administrativo considerou que não viola a Constituição e o Governo tem todo o suporte legal.

A maioria dos concelhos da zona de Lisboa continua em risco muito elevado e esta semana pode trazer um passo atrás.

Às 6:00, cumprindo-se mais um fim de semana de controlo de entradas e saídas da região, que continua a ter a maioria das novas infeções.

Neste fim de semana, fora as exceções, para trabalhar ou regressar a casa, por exemplo, quem quisesse mesmo circular, podia até fazê-lo com um teste negativo à covid válido ou apresentando o certificado digital com o comprovativo da vacinação completa ou de recuperado da covid.

A medida deve voltar na sexta-feira, até porque o Supremo Tribunal Administrativo considerou que não viola a constituição, rejeitando as duas intimações que lhe tinham sido dirigidas.

A Área Metropolitana de Lisboa não tem o índice de transmissão mais elevado do país, mas tem praticamente todos os concelhos com incidência muito elevada.

Depois de Lisboa e Sesimbra, esta semana, se mantiverem os números que os colocaram em alerta, à volta da capital, Almada, Amadora, Odivelas, Loures, Sintra, Cascais, Oeiras, Barreiro ou Seixal recuam para um nível de restrições mais apertadas.