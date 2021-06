Primeiro-ministro teve resultado negativo no teste ao novo coronavírus

O primeiro-ministro, António Costa, teve resultado negativo no teste que efetuou esta segunda-feira ao novo coronavírus, disse à agência Lusa fonte do gabinete do líder do executivo.

No domingo, o gabinete do primeiro-ministro emitiu uma nota referindo que António Costa seria testado à covid-19, depois do contacto, durante o último Conselho Europeu, em Bruxelas, com o seu homólogo do Luxemburgo, Xavier Bettel, que está infetado.

Nessa nota, o gabinete do líder do executivo adiantou que António Costa "não teve praticamente contactos com o primeiro-ministro do Luxemburgo", mas faria o teste apesar de já ter "duas doses da vacina" e ter "usado sempre máscara e ter respeitado as regras de distanciamento físico".

Em dezembro, António Costa esteve em isolamento profilático preventivo depois de um contacto considerado de alto risco com o presidente da França, Emmanuel Macron, tendo passado o Natal na residência oficial de São Bento, em Lisboa.

Também no domingo, o Governo luxemburguês também anunciou que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, estava infetado, tendo sintomas ligeiros (febre e dores de cabeça), razão pela qual iniciou uma quarentena de 10 dias.

Em comunicado, o executivo de Bettel considerou que nenhum dos líderes é considerado contacto de risco, pelos cuidados de distanciamento e uso de máscara tidos durante os dois dias da reunião.

O primeiro-ministro luxemburguês, que já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em maio, vai continuar a trabalhar.