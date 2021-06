Viagens de finalistas a Maiorca provocam mega surto de covid-19

Por todo o mundo, aumentam as preocupações com a variante Delta, mais transmissível e resistente, que está na origem de um mega surto de covid-19 em Espanha. São já mil novos casos em 10 comunidades de Espanha.

Na origem das infeções estão as viagens recentes de finalistas a Palma de Maiorca. Na capital das Baleares, permanecem ainda centenas de estudantes, agora isolados em hotéis controlados pela polícia.

Para travar o contágio, as autoridades de saúde proibiram mais deslocações de jovens às Baleares.

Na origem deste mega surto estão os ajuntamentos de milhares de pessoas em concertos e em festas de rua que marcaram as últimas semanas na cidade de Palma.

Por todo o mundo, a variante delta do SARS-Cov-2 preocupa os governos

Na Rússia, há mais de 7.200 mortes num só dia, o maior número de vítimas covid desde o início da pandemia. Em Moscovo, os restaurantes e cafés podem agora exigir aos clientes teste ou certificado de vacinação.

Na Malásia, e até que haja menos de cinco mil casos diários, continua em vigor o confinamento total.

As restrições máximas são já esta semana uma realidade na Austrália: em Sydney e em Nova Gales do Sul, assim como na cidade de Darwin e em todo o Território do Norte, estão proibidas deslocações não essenciais e ajuntamentos.

Mas contracorrente, a Itália considera já a pandemia oficialmente controlada. A partir desta segunda-feira, deixou de ser obrigatório o uso de máscara ao ar livre.

Outros países apostam antes nos incentivos à vacinação

Em Israel, o primeiro-ministro Naftali Bennett fez dois apelos à vacinação maciça dos jovens.

Na Grécia, o Governo aprovou um subsídio automático de 150 euros para os vacinados com menos de 25 anos.

Já na Eslováquia, foi criada uma lotaria com prémios de 100 euros na pequena cidade de Velký Šariš. Podem concorrer os maiores de idade já imunizados contra a covid-19.