Covid-19. GNR deteta festas ilegais em Albufeira apesar do elevado índice de transmissibilidade

Apesar do elevado índice de transmissibilidade registado em Albufeira e dos apelos das autoridades de saúde, a GNR continua a detetar festas ilegais no concelho.

Só no último fim de semana foram duas. Uma delas numa moradia isolada, onde as autoridades identificaram 43 jovens e apreenderam drogas e equipamentos de som.

A moradia na Guia, em Albufeira, tinha sido alugada por três dias sem que o dono soubesse que, à beira da piscina estava prevista uma festa. Publicitada nas redes sociais para celebrar a chegada do Verão, reunia na sexta-feira mais de 40 jovens, que dançavam a música de um DJ, sem máscara.

A pandemia alastra no Algarve, sobretudo em Albufeira, onde a taxa de incidência é de cerca de 600 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Situação que já levou à suspensão das aulas presenciais para os alunos do 1º ao 6º ano na zona central do Algarve.

